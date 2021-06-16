Кабинет Министров назначил члена партии «Слуга народа» Тараса Мельничука постоянным представителем правительства в Верховной Раде.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на очередном заседании правительства, сообщает Укринформ.

«Мы все с вами с ним знакомы. Тарас Петрович присутствует здесь. В дальнейшем, я убежден, у нас впереди плодотворная успешная коммуникационная работа», - сказал Шмыгаль правительственным чиновникам.

Тарас Мельничук работает с 2019 года в должности руководителя секретариата депутатской фракции политической партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины (патронажная служба).