Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили бывшему председателю правления НАК «Украгролизинг» и его сообщнику, экс-руководителю частной компании, о подозрении в злоупотреблениях, следствием которых стало нанесение 4,9 млн грн ущерба государственным интересам.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, сообщила пресс-служба бюро.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Следствие установило, что чиновник госкомпании в сговоре с предпринимателем в феврале 2013 года заключили договор, по которому НАК «Украгролизинг» незаконно предоставила беспроцентный возвратный заем частной компании в 5,7 млн грн. Из этой суммы 4,9 млн грн не вернули государственной структуре, зато средства организаторы коррупционной схемы потратили в пользу юридических лиц, подконтрольных близким родственникам бывшего председателя правления «Украгролизинга».

Расследование указанных фактов НАБУ и САП осуществляют с августа 2019 года.