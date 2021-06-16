также в разделеОбщество
16 июня. Картина дня 12
Украинец пытался тайком перенести в РФ старинные иконы 9
Разоблачили масштабную схему ввоза брендовой одежды под видом «гуманитарки» 15
СБУ винит жителя Черкасчины в 20-милионных убытках за хранение макулатуры 35
Кабмин утвердил концепцию «Президентского университета» 12
Разоблачены хакеры, нанесшие иностранным компаниям $500 миллионов убытков 12
Украина и Венгрия возобновили совместное патрулирование границы 13
В «ЛНР» заявили, что Протасевич признался в преступлениях на Донбассе 221
Судьи ВАКС отсуживают урезанные из-за карантина зарплаты 12
Кабмин просит Раду выделить на COVID-вакцины еще 1,4 миллиарда 12
Оккупанты застрелили боевика, который пытался сдаться ВСУ 17
В Украине установили новые карантинные нормы: разъяснение Минздрава 131
Украинцам больше не нужно ставить приложение «Вдома» по возвращению из-за границы 163
Украину признали одной из лучших стран Европы для пеших подъемов в гору 15
В Женеве началась встреча Байдена и Путина 42
Назначен новый представитель Кабмина в Раде 13
У Зеленского обещают открыть для граждан три резиденции 92
В Украине продлили карантин до конца лета 684

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили бывшему председателю правления НАК «Украгролизинг» и его сообщнику, экс-руководителю частной компании, о подозрении в злоупотреблениях, следствием которых стало нанесение 4,9 млн грн ущерба государственным интересам.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, сообщила пресс-служба бюро.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Следствие установило, что чиновник госкомпании в сговоре с предпринимателем в феврале 2013 года заключили договор, по которому НАК «Украгролизинг» незаконно предоставила беспроцентный возвратный заем частной компании в 5,7 млн грн. Из этой суммы 4,9 млн грн не вернули государственной структуре, зато средства организаторы коррупционной схемы потратили в пользу юридических лиц, подконтрольных близким родственникам бывшего председателя правления «Украгролизинга».

Расследование указанных фактов НАБУ и САП осуществляют с августа 2019 года.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
10
Теги