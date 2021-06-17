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В перечень функций в Электронном кабинете водителя https://e-driver.hsc.gov.ua/ добавили еще один полезный сервис - заказ страхового полиса на авто, сообщила пресс-служба МВД.

«Теперь вы без проблем сможете заключить договор страхования транспортного средства сразу в электронном функционале – не нужно ехать в офис или ждать доставку. А через 2 недели до окончания срока действия страхового полиса изменится цвет его отметки и вы сможете заблаговременно онлайн оформить новый. При этом предварительный договор будет действовать до окончания своего срока», - пояснили в ведомстве.

А еще привлекательным поощрением является то, что граждане льготных категорий смогут заказать страховые полисы со скидкой. Для этого нужно указать документ, подтверждающий эти льготы.

Напоминаем, что в Электронном кабинете водителя можно обменять и восстановить водительское удостоверение, назначить надлежащего пользователя на авто, отслеживать и платить штрафы за нарушение ПДД, при необходимости - верифицировать водительские документы, получить выписку из Единого государственного реестра транспортных средств и заказать индивидуальные номерные знаки.

Сервисные центры МВД постоянно на связи: с вопросами, благодарностями и жалобами в Главный сервисный центр МВД можно обращаться по телефону (044) 290 19 88. Также консультации предоставляются на официальной странице в Facebook, а ответы на часто задаваемые вопросы и новости сервисных центров МВД можно найти на сайте.
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