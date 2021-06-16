Решение не вводить санкции против компании-оператора трубопровода «Северный поток-2» и ее исполнительного директора Матиаса Варнига вызвало разногласия в администрации США. Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, Государственный департамент во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном, его первым заместителем Венди Шерман и заместителем по политическим делам Викторией Нуланд, рекомендовал ряд санкций США, направленных на блокирование трубопровода, без исключений для компании-оператора или исполнительного директора.

Байден, поддерживаемый высокопоставленными помощниками в Совете национальной безопасности, не согласился с этой рекомендацией, утверждая, что этот шаг приведет к ухудшению отношений с Германией.

Поскольку строительство трубопровода завершено более чем на 90%, официальные лица Белого дома рассматривали проект как свершившийся факт, из-за которого не стоит ставить под угрозу отношения с ключевым союзником.

Высокопоставленный представитель Госдепа заявил, что Блинкен и другие чиновники разделяют убеждение Байдена, что России нельзя позволять использовать источники энергии как принудительный инструмент против Украины или любой другой страны.

«Однако санкции - это лишь один из инструментов, и мы используем пространство, предоставленное ограниченными санкциями, чтобы вести дипломатические переговоры с Германией, чтобы уменьшить риски, которые трубопровод представляет для европейской энергетической безопасности», - сказал он.

Как сообщал ForUm, президент США Джо Байден заявил, что дальнейшие санкции против «Северного потока 2» были бы непродуктивны для отношений США с Европой. По его мнению, реализация проекта продолжится, «потому что он и так почти полностью завершен». Его администрация ввела санкции против ряда компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода, но не стала вводить санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узнал о решении администрации президента США Джо Байдена по санкциям в отношении «Северного потока 2» через прессу и «был удивлен несколько раз».