Посольство Украины в Израиле пояснило, при каких условиях украинцы уже могут посещать страну.

Соответствующие разъяснения опубликованы на сайте украинского диппредставительства, передает Укринформ.

«Согласно решению компетентных органов Государства Израиль, с 14.06.2021 года гражданам Украины разрешен въезд в Израиль. Напоминаем, что для въезда в страну остаются в силе ранее установленные требования о необходимости получения специального разрешения на въезд, согласно цели Вашей поездки», - говорится в сообщении.

Иностранные граждане, желающие въехать в Государство Израиль, должны заранее подать заявку на въезд в Израиль в израильское дипломатическое или консульское учреждение по месту жительства иностранца или в Управление по вопросам народонаселения и иммиграции.

Подробная информация о порядке получения разрешения, основаниях, при которых лицо может получить разрешение, необходимых документах, а также контакты компетентных органов размещены по ссылке.

«Въезд в Израиль разрешен только в том случае, если у Вас есть отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия в Израиль. После прибытия в Израиль необходимо пройти дополнительный ПЦР-тест (указанная услуга платная - 80 израильских шекелей при условии заблаговременной онлайн-регистрации, или 100 израильских шекелей при регистрации в аэропорту; оплата осуществляется кредитной картой)», - отмечают в посольстве Украины.

Для того, чтобы забронировать очередь на ПЦР-тест в аэропорту Бен Гурион, нужно перейти по этой ссылке. Данное требование распространяется также на тех, кто имеет сертификат о вакцинации (прививке) от COVID-19 или документ о выздоровлении от COVID-19.

С подробной информацией от Минздрава Израиля можно ознакомиться здесь.

В исключительных случаях украинские путешественники могут подать заявку на получение разрешения на въезд в Израиль без проведения ПЦР-теста на COVID-19, по ссылке.

Для получения разрешения на въезд в страну также требуется действующий медицинский страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания COVID-19.

Также сообщается, что после получения разрешения на въезд в Израиль пассажиры, прибывающие в Израиль, должны заполнить декларацию лица, въезжающего в Израиль.

«Декларация должна быть заполнена не более чем за 24 часа до рейса. В декларации пассажир предоставляет свои личные данные, медицинские сведения, а также подробную информацию о месте самоизоляции в Израиле», - говорится в сообщении.

Там добавляют, что все международные пассажиры должны пройти самоизоляцию, которая составляет 14 или 10 дней (при условии, если пассажир будет иметь два ПЦР-теста, в определенные специальным протоколом даты, результаты которых отрицательные). Лица, имеющие справку о вакцинации от COVID-19 в Израиле или справку о выздоровлении от COVID-19 в Израиле, не подлежат самоизоляции.

«Медицинскую декларацию, разрешение на въезд в страну, результаты теста на COVID-19 и другие документы нужно распечатать и иметь при себе для предъявления компетентным органам Израиля», - уточняют дипломаты.

Они добавляют, что лица, которые болеют COVID-19, не смогут сесть в самолет.

Кроме того, сообщается, что иностранец, который покинет территорию Израиля до истечения установленного срока самоизоляции без специального разрешения, нарушает законы этого государства, и в будущем въезд в Израиль такому лицу будет запрещен.

«Транзитные пассажиры должны предъявить перед посадкой на рейс в Израиль медицинскую справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, выданную не более чем за 72 часа до планируемого времени посадки в Израиле при условии, что общее время пересадки не превышает 24 часа», - добавили в посольстве.