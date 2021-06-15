Народный депутат от «Слуги народа» Василий Вирастюк планирует работать в Комитете соцполитики и защиты прав ветеранов и подавать законопроекты по развитию отрасли спортивной реабилитации ветеранов АТО/ООС.

Об этом он сказал на брифинге в Верховной Раде, сообщила пресс-служба политсилы.

«Эта тема мне знакома. Я несколько лет плодотворно и близко знаком с этой отраслью, ведь привлечен к тренировочному процессу и спортивной реабилитации наших ветеранов. Среди моих первых шагов - законопроекты по реабилитации ветеранов», - отметил он.

Как пояснил народный депутат, сегодня спортивная реабилитация как отрасль в Украине отсутствует. А потому ему хотелось бы наладить этот процесс и создать по крайней мере один реабилитационный центр. Речь идет не о медицинской реабилитации, так как такие центры, где ветераны восстанавливаются после ранений и ампутации, в стране есть, а о спортивной.

«Большое количество ветеранов страдает посттравматическом стрессовом расстройством. И лучший способ преодолеть его – физическая культура и спорт. С 2019-го я вовлечен в это и на сегодня являюсь одним из тренеров сборной команды, которая примет участие в международных соревнованиях в США в сентябре. Это соревнования для раненых ветеранов, получивших повреждения в результате боевых действий», - сообщил он.

Напомним, довыборы в парламент на 87-м округе были назначены в связи с тем, что нардеп от «Слуги народа» Зиновий Андреевич был избран городским головой Надворной и сложил депутатские полномочия.

9 июня в Центральной избирательной комиссии Вирастюку вручили удостоверение народного депутата Украины.

Сегодня он принял присягу нардепа.