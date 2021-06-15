Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня в Женеве рассчитаны на 4-5 часов с учетом перерывов, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Они рассчитаны где-то приблизительно на 4-5 часов. Это с перерывами», - сказал Песков журналистам, передает Интерфакс.
Пресс-секретарь добавил, что в ходе переговоров будет происходить смена форматов.
Российско-американский саммит состоится 16 июня в Женеве.
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