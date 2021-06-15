В Киеве обнаружили за минувшие сутки 243 больных коронавирусом. Умерли 4 человека, сообщил мэр Виталий Кличко.

«243 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 4 человека. Всего за период пандемии в городе 5160 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 211 181», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 39 больных коронавирусом, а также одного пациента с подозрением на COVID-19.

Выздоровели за прошедшие сутки 2047 человек. В общем коронавирус преодолели 198 921 житель столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 52, в Днепровском - 36 и в Шевченковском районе - 28 случаев», - отметил Кличко.