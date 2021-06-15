Во Львове Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм, организованный должностными лицами государственного предприятия Министерства обороны Украины. По предварительным подсчетам, злоумышленники наносили государству ущерб на полмиллиона гривен ежемесячно, сообщил пресс-центр ведомства.
СБУ стало известно, что директор предприятия и и.о. главного инженера наладили схему получения «откатов». В обход установленной процедуры без согласования регионального Фонда государственного имущества Украины, они сдавали в аренду складские помещения по значительно заниженной стоимости. Стоимость услуг зависела от масштабности арендованных площадей.
Правоохранители задержали злоумышленников «на горячем» согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при получении 52 тыс. грн неправомерной выгоды.
В ходе санкционированных следственных действий по месту работы фигурантов производства правоохранители обнаружили черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.
Задержанным будет сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия. Устанавливается возможная причастность и других должностных лиц вышеуказанного учреждения к противоправной деятельности.
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