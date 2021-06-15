также в разделеОбщество
Киевщину охватят грозы 5
ГБР разоблачило галицких таможенников на взяточничестве 7
Еще в одном городе разоблачили схему фальсификации COVID-справок 12
В Украине предотвратили убийство бизнесмена из Сербии: «заказала» жена 15
Задержан инженер, работавший на захваченной в Крыму буровой установке 14
Две трети всех сериалов на ведущих украинских каналах демонстрируются на русском 21
У волынских таможенников изъяли спирта и сигарет на $600 тысяч 35
Директорам львовских школ подняли зарплату до 1000 долларов 31
14 июня. Картина дня 30
Боевики разгоняют фейк, что оккупантов убила украинская ДРГ, а не пьяный сослуживец 24
Суд закрыл дело против мужчины, обвиняемого в поджоге авто «Схем» 14
ВАКС оправдал экс-нардепа, обвиняемого в махинациях с компенсациями за жилье 18
Дубилет решил судиться с МВД 26
СБУ блокировала схему изготовления поддельных COVID-справок 13
Зеленский потребовал жесткой ответственности чиновников за невыплаты медикам 11
ОГП расследует недопуск абитуриентов с ОРДЛО в Украину 13
Президенту МАУ вручили обвинительный акт по делу о коррупции в «Борисполе» 29
В Одессе задержали военного ВМС, который за $10 тысяч обещал должность в ГБР 14

Во Львове Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм, организованный должностными лицами государственного предприятия Министерства обороны Украины. По предварительным подсчетам, злоумышленники наносили государству ущерб на полмиллиона гривен ежемесячно, сообщил пресс-центр ведомства.

СБУ стало известно, что директор предприятия и и.о. главного инженера наладили схему получения «откатов». В обход установленной процедуры без согласования регионального Фонда государственного имущества Украины, они сдавали в аренду складские помещения по значительно заниженной стоимости. Стоимость услуг зависела от масштабности арендованных площадей.

Правоохранители задержали злоумышленников «на горячем» согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при получении 52 тыс. грн неправомерной выгоды.

В ходе санкционированных следственных действий по месту работы фигурантов производства правоохранители обнаружили черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Задержанным будет сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Устанавливается возможная причастность и других должностных лиц вышеуказанного учреждения к противоправной деятельности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
11
Теги