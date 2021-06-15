Американский штат Вермонт стал первым в США, в котором от COVID-19 вакцинировано более 80% населения, из-за чего в нем отменили все коронавирусные ограничения.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АР.

На данный момент 81,1% населения штата старше 18 лет получили по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса. В связи с этим губернатор Вермонта Фил Скотт решил снять все карантинные ограничения.

«Наш штат показал миру, чего можно достичь, когда есть группа людей с правильным отношением, которые следят за данными и доверяют медицинской науке», - сказал Скотт.

Как отмечается, это количество привитых лиц превышает поставленную президентом Джо Байденом цель в отношении вакцинации 70% совершеннолетнего населения.

В то же время федеральные ограничения, такие как требования к ношению защитных масок в аэропортах и ​​других видах общественного транспорта, остаются в силе.

Срок действия чрезвычайного положения будет закончен в полночь во вторник, когда его должны были бы продлить.

В мире по состоянию на утро 15 июня зафиксировали 177 033 919 случаев заражения коронавирусом. В частности зафиксировано 3 827 748 смертей, выздоровели 161 226 410 человек.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 остаются США (34 335 239), Индия (29 570 881) и Бразилия (17 454 861).