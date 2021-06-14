В российских СМИ активно распространяется информация о гибели 11 июня этого года пяти российских наемников. Как утверждают оккупанты, боевиков якобы убили в результате нападения украинской диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Голубовское, сообщает Главное управление разведки.

По информации военной разведки Украины, чтобы скрыть истинную причину гибели боевиков, российские пропагандисты целенаправленно распространяют противоречивые слухи об обстоятельствах и точном месте происшествия без объяснений, почему опытные российские военнослужащие не смогли избежать якобы внезапного нападения.

В то же время по имеющимся данным, инцидент произошел из-за злоупотребления наемниками алкоголя и неуставных взаимоотношений между ними. В частности, один из боевиков в состоянии алкогольного опьянения застрелил спящих служащих и, осознав содеянное, застрелился сам.

«Российские идеологи осуществляют провокацию накануне встречи президентов США и РФ. Ее цель - дезинформация мирового сообщества, дискредитация ВС Украины и усиление антиукраинских настроений среди жителей временно оккупированной территории Украины», - считают в разведке.