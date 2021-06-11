В районе населенного пункта Голубовское на временно оккупированной территории Луганской области российский наемник в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу по своим сослуживцам, после чего совершил самоубийство.

Об этом, ссылаясь на данные разведки, сообщает оперативно-тактическая группировка «Север».

«На одном из наблюдательных пунктов российско-оккупационных войск в районе населенного пункта Голубовское, который находится на временно оккупированной территории, наемники после длительного употребления алкогольных напитков и обсуждения затруднительной экономической ситуации в самопровозглашенной республике устроили драку, которая впоследствии переросла в стрельбу, в результате которой один наемник нанес огнестрельные ранения несовместимые с жизнью своим сослуживцам, после чего, осознав тяжесть преступления, совершил самоубийство», - говорится в сообщении.

Отмечается, что командование российско-оккупационных войск, скрывая низкий уровень воинской дисциплины и системное употребление алкогольных напитков «воинами» НВФ, пытается обвинить Вооруженные силы Украины, выдавая указанный случай за боевые потери и нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ.