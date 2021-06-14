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На своєму Телеграм-каналі народний депутат, голова Закарпатської обласної організації "Слуга народу" Микола Тищенко зазначив, що в рамках програми Президентської ревізії була створена парламентська група для контролю освоєння бюджетних коштів на місцях, пише  from.ua.

Наразі учасники цієї групи інспектують об’єкти Закарпаття. Тищенко нагадав, що перший етап був на митниці, цього ж разу ревізія стосувалася медичних закладів.

 “У ході робочої поїздки ( Від точки А до точки В – 800 км ????☝????)на Закарпаття ми з командою «Слуги Народу» виявили, як місцева влада «освоює» бюджетні кошти. Мова йде про більш ніж 7 млн грн. Саме в цю суму обійшлося, УВАГА – фарбування стін у лікарні села Воловець, що на Закарпатті. Приїхавши з інспекцією, ми виявили, що реконструкція лікарні закінчилася фарбуванням стін і розведенням грибка. У лікарні грибок – це нікого не бентежить???”

"Шановні Голова Закарпатської ОДА Полосков Анатолій  та його заступник Мирослав Білецький! Ви коли урочисто відкривали лікарню, не побачили тріщини на стінах, дірки та грибок???" – додав Микола Тищенко

Політик також додав, що їх  команда вже звернулася в поліцію і прокуратуру, тож компанії підряднику скоро доведеться повернути незаконно здобуті гроші до фонду лікарні.

 “Це бюджетні гроші, а значить гроші платників податків – кожного українця. Держава виділяє кошти, щоб покращувати життя саме українців, а не щоб ними набивала кишені місцева влада.

Наголошую, команда Президента нікому не дозволить обкрадати українців і обманювати Президента.

І на ваші рекомендації найняти охорону, хочу відповісти, що мені не треба захищатися від українського народу. З нами Бог, з нами правда. А там буде як буде.

Друзі!!! Для тих, хто й досі ще не зрозумів, повторюю в 100-ий раз. Ми вже приїхали та Зепрожектор увімкнули".

До гнівного допису Тищенко додав відео із Воловецьким селищним головою –  Михайлом Попеличем.
ForUm

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