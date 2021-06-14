Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник обсудил с президентом США Джо Байденом возможность увеличить военное присутствие США в регионе.

Об этом сообщило ведомство президента Литвы по итогам встречи Байдена с лидерами стран Балтии, пишет «Европейская правда».

В разговоре с Байденом Гитанас Науседа подчеркнул жизненно важное значение военного присутствия США в странах Балтии.

По словам президента Науседы, участие США в укреплении региональной безопасности и обороны является наиболее важным фактором для сдерживания России, поэтому страны Балтии стремятся и будут стремиться к еще большему участию Соединенных Штатов в обеспечении безопасности и стабильности в регионе.

«Наша цель - усилить военное присутствие США в Литве и странах Балтии, поскольку это было бы лучшим и наиболее важным выражением внимания к безопасности нашего региона», - добавил Науседа.

Как рассказал Науседа, США понимают угрозы для стран Балтии, им хорошо знакомо все более агрессивное поведение России и стремление интегрировать Беларусь в военные структуры РФ.

«Мы услышали заверения, что США видят наш регион как регион стратегической важности для Альянса, в котором следует стремиться к сдерживанию и укреплению обороны», - сказал литовский президент.