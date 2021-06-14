также в разделеМир
Россия проведет военные учения возле границы с Украиной 15
38 жен: В Индии умер глава крупнейшей семьи в мире 16
В мире выросло количество ядерного оружия 17
В Беларуси Протасевича неожиданно вывели на брифинг о Ryanair 65
Владельцам «паспортов вакцинации» отменили ограничения на поездки по ЕС 17
Столтенберг: НАТО будет твердо отвечать на агрессию РФ 15
Столтенберг: Саммит НАТО пошлет РФ сигнал 16
Tesla снова позволит покупать свои авто за биткоины 28
США запретили американскими компаниями покупать российские облигации 26
Китай осудил итоговое заявление лидеров G7 51
Байден обсудит встречу с Путиным на саммите НАТО 13
В мире от COVID-19 умерли более 3,8 миллиона человек 10
Байден объяснил, почему не будет проводить пресс-конференцию с Путиным 46
Парламент Израиля отправил Нетаньяху в отставку 16
Байден озвучил ожидания от встречи с Путиным 45
Швейцария первой в Европе может запретить использование пестицидов 16
Меркель: Страны G7 выделят 2,3 млрд доз вакцин 14
Лидеры G7 сделали обращение к России и Китаю 54

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник обсудил с президентом США Джо Байденом возможность увеличить военное присутствие США в регионе.

Об этом сообщило ведомство президента Литвы по итогам встречи Байдена с лидерами стран Балтии, пишет «Европейская правда».

В разговоре с Байденом Гитанас Науседа подчеркнул жизненно важное значение военного присутствия США в странах Балтии.

По словам президента Науседы, участие США в укреплении региональной безопасности и обороны является наиболее важным фактором для сдерживания России, поэтому страны Балтии стремятся и будут стремиться к еще большему участию Соединенных Штатов в обеспечении безопасности и стабильности в регионе.

«Наша цель - усилить военное присутствие США в Литве и странах Балтии, поскольку это было бы лучшим и наиболее важным выражением внимания к безопасности нашего региона», - добавил Науседа.

Как рассказал Науседа, США понимают угрозы для стран Балтии, им хорошо знакомо все более агрессивное поведение России и стремление интегрировать Беларусь в военные структуры РФ.

«Мы услышали заверения, что США видят наш регион как регион стратегической важности для Альянса, в котором следует стремиться к сдерживанию и укреплению обороны», - сказал литовский президент.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги