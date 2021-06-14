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В Киево-Печерской лавре состоялась встреча управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича) с настоятелями приходов Тернопольской епархии, храмы которых были захвачены.

Фото: Митрополит Антоний / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук-страницу митрополита Антония, управделами поблагодарил настоятелей захваченных храмов за пастырское служение, пожелал крепости в вере и помощи Божией.

Митрополит Антоний передал в дар пострадавшим приходам Тернопольщины необходимую церковную утварь: евхаристические наборы, напрестольные Евангелия, литийные блюда и прочее.

Как сообщалось ранее, на данный момент захвачено около 120 храмов УПЦ. Тысячи верующих не имеют места для молитвы, семьи священников изгнаны из домов.

За последние 7 лет около 500 храмов УПЦ и общин стали жертвами рейдерских захватов или покушений.

Наиболее «горячие точки» — в Тернопольской, Ровенской, Волынской, Черновицкой-Буковинской и Винницкой епархиях УПЦ.
ForUm

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