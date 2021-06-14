В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре верующие Украинской Православной Церкви почтили память преподобного Агапита Печерского, врача безмездного.

Фото: lavra.ua

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт lavra.ua, 14 июня наместник обители митрополит Павел в сослужении архиереев и духовенства возглавил в Трапезном храме Божественную литургию.

Перед началом литургии совершили молебен с чтением акафиста преподобному Агапиту у его святых мощей.

Митрополит Павел в своей проповеди напомнил о жизни, подвигах и чудесах преподобного Агапита Печерского.

«Преподобный и богоносный отец наш Агапит все делал с верой и надеждой на милосердие Божие. Он исцелял князей, и к нему приходило множество людей, но он пытался идти от славы и прятался в темной пещере. Несмотря на это, слава его нашла, и по сей день по его молитвам мы получаем помощь в наших скорбях. Он и сегодня находится с нами. Он утешает нас и исцеляет наши недуги, лечит наши немощи и учит всегда радоваться, какие б Господь не посылал испытания за наши грехи», - сказал владыка Павел.

Во время богослужения сугубо молились о прекращении эпидемии коронавируса, о врачах и выздоровлении больных.

После литургии духовенство и верующие прошли крестным ходом с мощами преподобного Агапита к Ближним пещерам, после чего был отслужен молебен.

*** Преподобный Агапит Печерский родился в Киеве и был учеником святого преподобного Антония Печерского.

Святой Агапит бескорыстно помогал больным, исцеляя их своей молитвой и давая им те травы, которые употреблял в пищу.

Преподобный вытерпел много неприятностей от завистливого врача-армянина, который хотел отравить. Господь сохранил своего угодника, и яд никоим образом не повредил ему. Со временем армянин, увидев чудеса, которые совершались по молитвам преподобного Агапита, перешел в православие и принял монашество.

После многих трудов и духовных подвигов преподобный Агапит мирно отошел ко Господу около 1095 года.

Святой был погребен в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря. Преподобному Агапиту молятся врачи и все те, кто нуждается в исцелении души и тела.