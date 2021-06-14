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Под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере сообщено о подозрении начальнику подразделения Военно-Морских сил ВСУ по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Об этом сообщил Офис генпрокурора.

По данным следствия, военнослужащий требовал от сотрудника Национальной полиции 10 тысяч долларов США неправомерной выгоды за совершение влияния на решение членов конкурсной комиссии о положительном прохождении конкурса на занятие вакантных должностей в следственное подразделение Государственного бюро расследований.

При получении первой части неправомерной выгоды в сумме 5 тыс. долларов США руководителя подразделения задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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