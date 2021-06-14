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Оперативники Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины разоблачили 3-х военнослужащих ВСУ на попытке продажи оружия, сообщает пресс-центр СБУ.

Речь идет о неучтенном стрелковом оружии и боеприпасах, которые они планировали незаконно вывезти с места дислокации подразделения.

Согласно постановлению следственного судьи Краматорского окружного суда, правоохранители провели обыск в одном из военных подразделений.

Во время следственных действий, в частности, изъяты:

автоматические станковые гранатометы – 4 шт.;

ручные противотанковые гранатометы – 2 шт.;

пулемет Калашникова модернизированный – 1 шт.;

пулемет Калашникова танковый – 3 шт.;

АК 74 - автомат Калашникова – 1 шт.;

АК 47 - автомат Калашникова 1 шт.

АКМС - автомат Калашникова с металлическим складным прикладом – 4 шт.;

гранатометы подствольные – 10 шт.;

пистолет Макарова 1 шт.;

ствол к ПКТ – 2 шт.;

ствол к ПК – 1 шт.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.
ForUm

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