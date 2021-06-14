Оперативники Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины разоблачили 3-х военнослужащих ВСУ на попытке продажи оружия, сообщает пресс-центр СБУ.
Речь идет о неучтенном стрелковом оружии и боеприпасах, которые они планировали незаконно вывезти с места дислокации подразделения.
Согласно постановлению следственного судьи Краматорского окружного суда, правоохранители провели обыск в одном из военных подразделений.
Во время следственных действий, в частности, изъяты:
автоматические станковые гранатометы – 4 шт.;
ручные противотанковые гранатометы – 2 шт.;
пулемет Калашникова модернизированный – 1 шт.;
пулемет Калашникова танковый – 3 шт.;
АК 74 - автомат Калашникова – 1 шт.;
АК 47 - автомат Калашникова 1 шт.
АКМС - автомат Калашникова с металлическим складным прикладом – 4 шт.;
гранатометы подствольные – 10 шт.;
пистолет Макарова 1 шт.;
ствол к ПКТ – 2 шт.;
ствол к ПК – 1 шт.
Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.
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