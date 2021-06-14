Сегодня, 14 июня, вступили в силу санкции США, запрещающие американским финансовым учреждениям покупать на первичном размещении российские государственные облигации, выпущенные после этой даты.

Об этих санкциях в Минфине США объявили 15 апреля этого года, передает УНИАН.

С 14 июня американским финучреждениям запретили участвовать в первичных размещениях облигаций (независимо от валюты выпуска) Минфина России, Банка России или ФНБ. На вторичный рынок запрет не распространяется. Также запрещается предоставление этим структурам ссуд в рублях или другой валюте.

Российский Минфин проводит аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) по средам. В министерстве заявили 11 июня, что «в целях минимизации рисков вынужденных продаж государственных ценных бумаг Российской Федерации со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов прекращается размещение выпусков ОФЗ, дата начала размещения которых установлена ранее 14 июня 2021 года». Начиная с 16 июня на аукционах будут предлагаться только новые выпуски ОФЗ с датой начала размещения после 14 июня 2021 года, подчеркнули в Минфине РФ.