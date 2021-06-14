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На Закарпатье участники участники антиабортного семейно-социального проекта «Я хочу жить» Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви подвели итоги 3-летней деятельности.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, благотворительный проект стартовал в июне 2018 года по благословению митрополита Феодора на базе Семейного отдела Мукачевской епархии.

В его задачи входит активная деятельность по сохранению жизни нерождённых детей, информационно-консультативная помощь женщинам с так называемой «нежелательной беременностью», материальная и духовно-психологическая поддержка кризисных семей, молитвенная и пастырская поддержка совершивших грех аборта.

В рамках проекта проводятся ежегодные противоабортные семинары, презентован социальный видеоролик, организован «Ящик добра» для оказания помощи матерям младенцев, которые оказались в сложных обстоятельствах.

Также проводилась встреча с миссионером и певцом, протоиереем Александром Клименко, лекции участников антиабортного движения перед школьниками и студентами в учебных заведениях, благотворительные концерты, еженедельные молитвы о прощении греха детоубийства перед иконой Пресвятой Богородицы «Скорбящая о младенцах в утробе убиенных», а также ежемесячные воскресные приемы психолога.

Участники проекта совместно с Сестричеством Мукачевской епархии УПЦ в честь святителя Нектария Эгинского организовали благотворительный сбор средств для Тамилы Лошак, у которой диагностировали глиобластому.

На итоговой встрече отметили, что за последний год к проекту присоединилось много молодых людей разных профессий, труды которых помогают сохранить жизнь нерожденных детей.

Председатель епархиального Семейного отдела протоиерей Александр Онисько и главный координатор проекта протоиерей Василий Алексий отметили, что «подобные миссии Церкви с посильной поддержкой волонтеров могут остановить семьи от совершения греха аборта».
ForUm

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