13 июня в Амстердаме на «Йохан Кройф Арене» Украина начала свое выступление на Евро-2020. Противостояла «желто-синим» сборная Нидерландов, передает УНИАН.

Первый тайм прошел под диктовку хозяев поля. Команда Андрея Шевченко играла вторым номером и ждала свои шансы в контратаках. Уже на 12-й минуте тренерский штаб украинцев был вынужден проводить замену. Александр Зубков травмировался и вместо него вышел Марлос.

Героем первой половины встречи стал вратарь украинцев Георгий Бущан, который совершил три сейва и спас партнеров от неприятностей.

«Желто-синие» ответили опасным ударом Андрея Ярмоленко из пределов штрафной, но с нерабочей правой ноги.

Второй тайм начался крайне скверно для Украины. В период с 52-й по 58-ю минуту Нидерланды забили дважды. Открыл счет во встрече капитан хозяев Жоржиньо Вейналдум, который недавно сменил клубную прописку. А потом Ваут Вегхорст попал в ворота Бущана. Правда, второй гол пересматривали на системе VAR длительное время, но рефери решил что взятие ворот было легитимным.

На 74-й минуте наша сборная получила импульс. Андрей Ярмоленко сыграл в стеночку с Романом Яремчуком, сместился в центр и в своем фирменном стиле с левой ноги отправил мяч точно в «девятку». Это 41-й гол для «Ярмолы» в футболке сборной.

На 79-й минуте Руслан Малиновский подал со штрафного, а Яремчук головой переправил мяч в сетку. Таким образом, счет стал 2:2.

Однако на 85-й минуте защитник Нидерландов Дюмфрис выиграл верховую борьбу у Александра Зинченко и головой забил победный мяч.

Нидерланды - Украина - 3:2

Голы: Вейналдум, 52, Вегхорст, 58, Дюмфрис, 85 - Ярмоленко, 75, Яремчук, 79

Нидерланды: Стеленбург, Дюмфрис, Тимбер (Велтман, 88), де Врей, Блинд (Аке, 64), ван Анхольт (Вейндал, 64), де Роон, Вейналдум, Ф. де Йонг, Вегхорст (Л. де Йонг, 88), Депай (Мален, 90+1)

Украина: Бущан, Караваев, Матвиенко, Забарный, Миколенко, Зинченко, Сидорчук, Малиновский, Ярмоленко, Зубков (Марлос, 12, Шапаренко, 64), Яремчук

Предупреждение: Сидорчук

Сборная Украины потерпела поражение в шестом подряд матче на чемпионатах Европы (это повторение антирекорда сборной Югославии в период с 1968 по 1984 годы), но смогла прервать серию из пяти подряд матчей без забитых голов.

Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук стали вторым и третьим украинцами, которые забили на Евро, после Андрея Шевченко.

Сборная Украины смогла забить на чемпионатах Европы после 72 ударов по воротам без голов.

Это был первый матч в истории чемпионатов Европы, в котором во втором тайме было забито пять голов после нулевой ничьей в первой половине игры.