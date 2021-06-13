Страны G7 выделят около 2,3 млрд доз вакцин от коронавируса COVID-19 развивающимся странам до конца 2022 года. Об этом в воскресенье, 13 июня, сказал канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Великобритании в заключительный день саммита Большой семерки.

По ее словам, Германия сделает значительный вклад и будет "отвечать за 350 млн доз".

Канцлер подчеркнула, что производство вакцин должно быть глобальным – не только в Европе или Азии, но и в Африке. Она отметила, что германская Biontech активно действует в этом направлении, как многие другие компании.

«Я рада, что у нас в Берлине будет хаб ВОЗ, который займется предотвращением пандемии», – добавила Меркель.

По ее словам, участники саммита договорились "для предотвращения будущих пандемий укреплять Всемирную организацию здравоохранения".

Напомним, Меркель и Байден на саммите G7 обсудили «Северный поток - 2».