Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден провели переговоры в рамках саммита G7 в графстве Корнуолл, Великобритания. Об этом сообщает DW в субботу, 12 июня.

Стороны обсудили газопровод Северный поток - 2, Меркель отметила "хороший и конструктивный" характер беседы. По ее словам, и для Германии, и для США важно сохранить транзит природного газа из России через Украину.

Также стороны затронули тему грядущей встречи Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, предстоящего саммита НАТО и ситуации в Афганистане после вывода оттуда войск США.

Ангела Меркель добавила, что ожидает скорой возможности более длительной беседы с Джо Байденом. Уже 15 июля она посетит США и вновь встретится с американским президентом. Ожидается, что они обсудят среди прочего борьбу с пандемией COVID-19, защиту климата и международную безопасность.

Как сообщал ForUm, президент США Джо Байден заявил, что дальнейшие санкции против «Северного потока 2» были бы непродуктивны для отношений США с Европой. По его мнению, реализация проекта продолжится, «потому что он и так почти полностью завершен». Его администрация ввела санкции против ряда компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода, но не стала вводить санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узнал о решении администрации президента США Джо Байдена по санкциям в отношении «Северного потока 2» через прессу и «был удивлен несколько раз».