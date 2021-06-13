также в разделеМир
В Пакистане решили бороться с антивакцинаторамы, блокируя им телефоны 9
В Китае произошел масштабный взрыв газа: есть жертвы 15
NASA презентовала ракеты для полета на Луну 14
Путин назвал свои цели встречи с Байденом 13
Азербайджан и Армения обменялись пленными и картой минных полей 12
Обстрел больницы в Сирии: есть жертвы 16
Британия может перенести ослабление карантина 12
Канада отказалась прививать население вакциной Johnson & Johnson 25
Борис Джонсон встретился с лидерами ЕС 16
Родители Протасевича попросили Меркель о помощи 17
Байден проведет собственную пресс-конференцию после встречи с Путиным 15
60 млн доз вакцины Johnson & Johnson выбросят из-за экологических причин 24
Блинкен: США стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с правительством РФ 13
Горбатый кит проглотил ловца лобстеров: мужчине удалось выжить 35
После стрельбы в США двое погибших, семь раненых 17
Лидеры G7 примут декларацию по борьбе с новыми пандемиями 13
Путин сравнил Трампа и Байдена 30
Названы лауреаты Пулитцеровской премии 2021 года 16

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден провели переговоры в рамках саммита G7 в графстве Корнуолл, Великобритания. Об этом сообщает DW в субботу, 12 июня.

Стороны обсудили газопровод Северный поток - 2, Меркель  отметила "хороший и конструктивный" характер беседы. По ее словам, и для Германии, и для США важно сохранить транзит природного газа из России через Украину.

Также стороны затронули тему грядущей встречи Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, предстоящего саммита НАТО и ситуации в Афганистане после вывода оттуда войск США.

Ангела Меркель добавила, что ожидает скорой возможности более длительной беседы с Джо Байденом. Уже 15 июля она посетит США и вновь встретится с американским президентом. Ожидается, что они обсудят среди прочего борьбу с пандемией COVID-19, защиту климата и международную безопасность.

Как сообщал ForUm, президент США Джо Байден заявил, что дальнейшие санкции против «Северного потока 2» были бы непродуктивны для отношений США с Европой. По его мнению, реализация проекта продолжится, «потому что он и так почти полностью завершен». Его администрация ввела санкции против ряда компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода, но не стала вводить санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узнал о решении администрации президента США Джо Байдена по санкциям в отношении «Северного потока 2» через прессу и «был удивлен несколько раз».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
22
Теги