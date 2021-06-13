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В Киеве за сутки 12 июня подтвердили 114 случаев заболевания коронавирусом, умерли пять человек.

«Всего за период пандемии в городе 5152 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня — 210 849», — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели 67 женщин в возрасте от 19 до 79 лет, 43 человека в возрасте от 22 до 94 лет и четыре мальчика от шести до 15 лет. В столице госпитализировали восьмерых больных с коронавирусом, а также 41 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 158 человек. В целом коронавирус преодолели 195 089 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе — 23, в Днепровском и Дарницком — по 14 и в Соломенском районе — 13 случаев», — отметил Кличко.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 857 человек, зафиксировано 33 летальных исхода, 1652 пациента выздоровели. За сутки проведено 31 257 тестов на COVID-19.

В Украине действует адаптивный карантин, страна поделена на зоны эпидопасности. По состоянию на 13 июня вся Украина находится в зеленой зоне карантина. В стране продолжает действовать ряд ограничений.
ForUm

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