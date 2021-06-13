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В Украинской Православной Церкви совершили архиерейскую хиротонию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, архиерейская хиротония архимандрита Паисия (Шинкарева) во епископа Константиновского, викария Горловской епархии состоялась за богослужением в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Перед началом Божественной литургии священнослужители УПЦ совершили особый чин, который является частью архиерейской хиротонии. Кандидат во епископы произнес исповедание веры и дал обет беречь правила Апостолов, Вселенских и Поместных Соборов и отцов Церкви. Чин завершился многолетием Предстоятелю, архиереям, церковному народу и ставленнику.

В завершение богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий вручил епископу Паисию архиерейский жезл, после чего епископ, по традиции, подал верующим свое первое архипастырское благословение.

Архимандрит Паисий (Шинкарев) 12 мая на заседании Священного Синода УПЦ избран епископом Константиновским, викарием Горловской епархии. 

Наречение во епископа состоялось накануне 12 июня, в Троицком храме Свято-Пантелеимоновского женского монастыря.

***Епископ Паисий (Шинкарёв) родился 8 января 1988 года в Феодосии в Крыму.

27 сентября 2013 года архиепископом Горловским и Славянским Митрофаном рукоположен в сан священника.

12 июня 2014 года направлен настоятелем Благовещенского храма города Горловка. После разрушения храма от прямого попадания артиллерийского снаряда 7 августа 2014 года был возвращен на пастырское служение в Богоявленский Кафедральный собор Горловки.

23 декабря 2015 года в домовом храме архиерейской резиденции в честь святителя Митрофана Воронежского был пострижен митрополитом Горловским и Славянским Митрофаном в монашество с наречением имени в честь Преподобного Паисия Афонского (Святогорца).

30 января 2020 года назначен настоятелем Александро-Невского Кафедрального собора города Славянска.

10 сентября 2020 года назначен исполняющим обязанности благочинного Лиманского округа Горловской епархии.
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