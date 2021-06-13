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Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде посетит Украину 13-15 июня с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Об этом говорится на сайте МИД.

«Это будет уже второй визит Анн Линде в нашу страну с начала Шведского председательства в ОБСЕ, что подтверждает приоритетное внимание Швеции к вопросу прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Ключевыми темами переговоров Дмитрия Кулебы и Анн Линде станут ситуация с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины, усилия по политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, свобода судоходства в Азовском и Черном морях», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что министры уделят особое внимание шагам для развития политического диалога Украины и Швеции, увеличение объемов торговли и инвестиций, укрепление взаимодействия в международных организациях, активизации сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.

Во время визита глава ОБСЕ посетит вместе с руководством МИД Украины зону проведения операции Объединенных сил, где ознакомится с деятельностью СММ ОБСЕ в Украине и последствиями вооруженной агрессии РФ, особенностями передвижения морских судов в Черном и Азовском морях.

15 июня Кулеба и Линде проведут совместную пресс-конференцию.
ForUm

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