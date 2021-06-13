По меньшей мере 12 человек погибли при масштабном взрыве газа в городе Шиян, провинция Хубэй, в центральном Китае. Взрыв произошел около 6:30 по местному времени в районе Чжанвань.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на государственные СМИ Китая.

По сообщению местных властей, взрыв произошел около 6:30 по местному времени в районе Чжанвань города Шиян провинции Хубэй. Власть спасла из района 138 человек, в том числе 37 с серьезными травмами, сообщает государственное издание CCTV со ссылкой на местных чиновников. Отмечается, что окна соседних зданий были разбиты взрывом. Городская муниципальная служба изначально заявила, что после инцидента в ловушке оказалось "много" людей. Причина аварии расследуется, сообщают городские власти.