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Результаты контрольных оцениваний показывают, что перевод значительной части учебного процесса в режим онлайн негативно повлиял на качество образования. Уровень упал на 8%.

С марта 2020 года в связи со связанными с пандемией карантинными ограничениями значительная часть учебного процесса в украинских школах была переведена в режим онлайн.

«Даже срезы наши после того, как мы ввели "Всеукраинскую школу онлайн", декабрьский и апрельский, показали, что качество образования в целом по стране примерно упало на 8%, но уже немного выравнивается за счет того, что есть определенные эталонные уроки, и учителя пользуются ими, чтобы построить образовательную траекторию во вверенных классах в рамках тех стандартов, которые уже записаны и анонсированы», - сказал министр.

Напомним, Шкарлет считает, что вероятность ухода на дистанционное обучение с 1 сентября зависит от дисциплины украинцев. По его словам, нужно просто научиться жить в этих условиях пандемии.
ForUm

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