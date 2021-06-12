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Церковь выступает против ЛГБТ, поскольку эта идеология пропагандирует грех и нарушает Божьи законы.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм, комментируя заявление главы Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова о поддержке традиционных семейных ценностей и отношении к законопроекту №5488 о введении юридической ответственнности за проявление нетерпимости к ЛГБТ.

«Позиция Дмитрия Разумкова по поддержке ним семейных ценностей дает определенную надежду на то, что упоминавшийся законопроект не станет законом. Также надеемся, что позиция Председателя Верховной Рады разделяет и большинство народных избранников и политиков, от решений которых зависит благосостояние нашего народа и страны», - отметил епископ Виктор.

Он напомнил, что согласно законопроекту №5488, «любая критика гендерной или ЛГБТ-идеологии, тем более открыта несогласие с ней, может иметь определенные последствия - в виде наложения штрафов или даже лишение свободы сроком до 8 лет. Сейчас законопроект находится в профильном комитете и вполне вероятно может появиться и в Верховной Раде».

Владыка подчеркнул, что позиция Церкви относительно неприятия ЛГБТ-идеологии «продиктована не тезисом о том, что Украина не готова к ее внедрению и распространению, а фактом, что эта идеология противоречит Закону Божьему и является пропагандой греха».

«Именно поэтому, независимо от «готовности» общества воспринять однополые отношения как норму, Церковь всегда будет стоять на защите традиционной семьи, в которой дети воспитываются папой и мамой. Потому что мы твердо убеждены - установленные Богом нормы являются неизменными и незыблемыми», - заявил епископ Виктор.
ForUm

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