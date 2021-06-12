Родители беларусского оппозиционнера Романа Протасевича обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Они просят помочь освободить сына и остановить Александра Лукашенко.

Об этом родители сказали в интервью немецком изданию Bild.

Отец Протасевича рассказал, что письма от родителей Роману не доставляют. Кроме того, у них даже нет возможности свободно поговорить по телефону с адвокатом сына.

«Вместо этого государство уже опубликовало два видео, в которых он делает вынужденные признательные показания. Вы можете увидеть явные следы пыток: у него кривой нос. Наверное, сломан. У него синяки на шее. Эксперт сказал нам, что это были следы удушения», - утверждает отец.

Также мать Протасевича обратилась за помощью к Меркель.

«Мы очень просим вас помочь нам вывести всех невинных людей из тюрем. Им срочно нужна помощь, потому что они ежедневно подвергаются садизму и насилию. Пожалуйста, остановите Лукашенко! Каждый дополнительный день, нет, каждый дополнительный час, стоит невиновным их жизней», - сказала мать оппозиционнера.

Напомним, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

Основатель батальона «Азов» Андрей Белецкий заявил, что Протасевич работал на Донбассе как журналист.