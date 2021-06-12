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Павелко сообщил о «победном компромиссе» в переговорах с УЕФА 48

Укрпочта посвятила новую марку чемпионату Европы по футболу "Евро 2020". Об этом в пятницу, 11 июня, сообщили на сайте Укрпочта.

Уточняется, что тираж марки составит 140 тысяч экземпляров и номиналом F (эквивалент 17 грн).

На марке изображены основные элементы концепции визуального дизайна UEFA EURO 2020 ТМ: мост - универсальный символ связи, болельщиков и официальный Кубок Анри Делоне.

Известно, что Укрпочта ввела в обращение 29 почтовых марок и блоков на футбольную тематику. В частности, они были посвящены украинскому футболу, юбилеям FIFA, UEFA, Чемпионату мира FIFA World CUP 2006, UEFA EURO 2012 проведению UEFA Champions League Final Kyiv 2018.

Напомним, сборная Украины сыграет свой матч в воскресенье против сборной Нидерланд (22:00). Накануне Павелко сообщил о «победном компромиссе» в переговорах с УЕФА.
ForUm

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