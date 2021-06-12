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Чемпионат Европы-2020 стартовал матчем между сборными Турции и Италии, которые играли в Риме на Стадио Олимпико.

С первых же минут встречи подопечные Роберто Манчини взяли мяч под свой контроль и показали, что, хоть номинально они и являются гостями матча, но фактически именно они здесь хозяева.

Первый тайм выдался довольно скучным, пару неплохих моментов Италии завершились ничем. Еще в паре эпизодов хозяева хотели заработать пенальти, но арбитр не видел там нарушений правил.

Второй тайм стал продолжением первого и наконец появились голы. Первым на турнире стал автогол Чаглара Союнчу. Дальше вторым стал гол на добивании от Чиро Иммобиле. Третий мяч забил Лоренцо Инсинье, завершив комбинацию Италии после перехвата неподалеку штрафной Турции.

Турция – Италия – 0:3

Голы: Демирал, 53 (АГ), Иммобиле, 66, Инсинье, 79.

Турция: Чакыр – Челик, Демирал, Сеюнджю, Мераш – Йокушлу (Кахведжи, 65) – Караман (Дервишоглу, 76), Туфан (Айхан, 64), Языджы (Ундер, 46), Чалханоглу – Йылмаз.

Италия: Доннарумма – Флоренци (Ди Лоренцо, 46), Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола – Барелла, Жоржиньо, Локателли (Кристанте, 74) – Берарди (Бернардески, 85), Иммобиле (Белотти, 81), Инсинье (Кьеза, 81).

Предупреждения: Сеюнджю (88), Дервишоглу (90).

Напомним, сборная Украины сыграет свой матч в воскресенье против сборной Нидерланд (22:00). Накануне Павелко сообщил о «победном компромиссе» в переговорах с УЕФА.
ForUm

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