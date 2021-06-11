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Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий крымчанам право работать на госслужбе при наличии гражданства Украины. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации, сообщает Радио Свобода.

Согласно документу, жители полуострова, которые после аннексии Крыма Россией в 2014 году подали заявление об отказе от гражданства Украины, но не прекратили его, признаются «гражданами России без иностранного гражданства».

Также документом предусмотрено право граждан, которые в то время были несовершеннолетними детьми крымчан и находились за пределами Крыма и Севастополя до 18 марта 2014-го, по достижении 18-летнего возраста подавать заявление о нежелании состоять в украинском гражданстве. Ожидается, что новые нормы вступят в действие с 1 июля 2021 года.

Законопроект о праве крымчан на трудоустройство на госслужбу при наличии гражданства Украины был внесен в Госдуму 6 апреля. В первом чтении он был принят 20 апреля, во втором - 25 мая.

Ранее Постоянное представительство Украины при ООН сообщило, что тотальная принудительная паспортизация в аннексированном Крыму задела 2,5 миллиона граждан Украины.

ЕС осудил навязывания Россией своих законов и норм населению Крыма и неподконтрольных правительству частей Донецкой и Луганской областей Украины.

Украинское правительство приняло постановление о том, что Украина не признает российские паспорта, выданные крымчанам в Ростовской области и Краснодарском крае соседней России.

16 июня 2020 в МИД Украины сделали заявление из-за российских паспортов, «противоправно навязанных жителям аннексированных Крыма и Севастополя». В ведомстве заверили, что «Украина будет защищать права и интересы своих граждан, проживающих в условиях оккупации в Автономной Республике Крым и Севастополе».
ForUm

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