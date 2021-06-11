также в разделеСтолица
Все коммунальные пляжи Киева готовы к летнему сезону 11
В киевских больницах – 319 больных коронавирусом, 204 – в тяжелом состоянии 12
В Киеве за сутки – 216 новых больных COVID-19 13
Киевсовет попробует выкупить участок на просп. Победы, чтобы предотвратить скандальное строительство 16
У Кличко раскритиковали законопроекты Минкульта о сокращении штрафов за разрушение памятников 14
В Киеве – 262 новых больных COVID-19 и более 2 тысяч выздоровлений 14
Киевского стоматолога подозревают в покушении на убийство тещи 14
В Киеве мужчину зажало между платформой и вагоном поезда 21
На киевской таможне задержали более полусотни американских бриллиантов 12
В центре Киева водитель «Лексуса» подрезал водителя эвакуатора 19
В Киеве охранник ТРЦ сбывал оружие из зоны ООС 15
В Киеве за сутки – 700 больных COVID-19, 866 человек выздоровели 13
В Киеве разгромили могилу выдающегося ученого 27
В центре Киева ограничат движение в связи с «Французской весной» 20
Ткаченко упрекнул Кличко относительно хаотичной застройки Киева 15
Кличко: Около 10% культурных памятников Киева – в критическом состоянии 16
В Киеве – меньше сотни больных COVID-19 за сутки 11
Спецназ задержал 68-летнего мужчину, который проник в квартиру на 9 этаже через окно 17

В результате инцидента 50-летнюю потерпевшую госпитализировали в медицинское учреждение. Полицейские проводят все необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение от дежурного врача о том, что на улице Харьковское шоссе женщина попала под трамвай. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка.

Предварительно установлено, что потерпевшая переходила трамвайные пути в неустановленном месте, зацепилась и упала, а водитель трамвая не успел затормозить. Женщину госпитализировали.

По данному факту следственным управлением столичного главка открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги