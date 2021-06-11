В результате инцидента 50-летнюю потерпевшую госпитализировали в медицинское учреждение. Полицейские проводят все необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение от дежурного врача о том, что на улице Харьковское шоссе женщина попала под трамвай. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка.

Предварительно установлено, что потерпевшая переходила трамвайные пути в неустановленном месте, зацепилась и упала, а водитель трамвая не успел затормозить. Женщину госпитализировали.

По данному факту следственным управлением столичного главка открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.