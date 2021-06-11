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Бывший народный депутат Дмитрий Крючков пришел пьяным на заседание Высшего антикоррупционного суда по делу о хищении средств Запорожьеоблэнерго в особо крупных размерах.

Онлайн-трансляция заседания ВАКС велась на YouTube-канале.

В начале заседания судья Виталий Крикливый заявил, что Крючков опоздал почти на полчаса и потребовал у него объяснений, почему он зашел в зал суда нетвердой походкой и у него покрасневшие глаза.

Крючков заявил, что накануне был на дне рождения и выпил там 300 граммов водки, а празднование закончилось в час ночи.

Судья указал, что обвиняемый до сих пор в состоянии алкогольного опьянения и не сможет должным образом осуществлять свою защиту.

При этом он подчеркнул, что высшие специализированные суды не относятся к субъектам, которые могут привлечь к ответственности за неуважение к суду.

В результате суд перенесли на 9:00 12 июля.

«Следующее заседание — 12 июля в 9:00. Будем надеяться, все будут здоровы. Там около 7 июля… я уже переживаю, это Ивана. Вы нормально будете? Не Иванович вроде», — заявил Крикливый.

Напомним, 15 апреля 2019 года Дмитрий Крючков был экстрадирован в Украину из Германии по подозрению в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн.

В суде Крючков заявил, что окружение президента Петра Порошенко якобы предлагало ему делиться прибылью, а директор НАБУ Артем Сытник якобы получил $ 500 тыс. взятки от ХК Енергомережа.

22 апреля 2019 года Крючков вышел из СИЗО после внесения 7 млн грн залога.
ForUm

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