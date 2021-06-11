В Польше недалеко четырех пунктов пропуска на польско-украинской границе с 10 июня началась акция прививки граждан Украины и других иностранцев из-за пределов ЕС, которые едут на работу в страну.

Об этом сообщили в медицинском центре «Медик» из Жешува, который организует акцию добровольной прививки украинцев сразу после пересечения границы, передает Укринформ.

В трех пунктах пропуска («Медика-Шегини», «Гребенное-Рава-Русская», «Дорогуск-Ягодин») эти временные пункты развернуты в местах пересечения украинско-польской границы. В пункте пропуска «Корчева-Краковец» вакцинироваться можно будет в мобильном пункте прививок, развернутом в пункте обслуживании пассажиров «Замехув» (MOP Zamiechow), примерно в 30 км. от границы.

Временные пункты тестирования против COVID-19 и вакцинации круглосуточные.

В медцентре пока не определились с началом вакцинации иностранцев возле двух других действующих пунктов пропуска на общей границе – «Долгобичув-Угринов» и «Будомеж-Грушев».

Как уверяют польские медики, без учета возможного ожидания в очереди, сам процесс обслуживания одного человека в таком пункте занимает 30-40 минут. В частности, тестирование против COVID-19 и последующее получение результата составляет 15 мин., а затем процесс заполнения анкеты, получения электронной направления и вакцинации - еще более 15 минут.

Кроме граждан Украины, которые будут иметь при себе подтверждающие документы о следовании на работу в Польшу (разрешение на работу, заявление работодателя о намерении трудоустроить иностранца), в таких пунктах будут вакцинировать также студентов, обучающихся в Польше.

В центре «Медик» заверили, что вакцинировать иностранцев будут всеми четырьмя вакцинами, которые сертифицированы в ЕС (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen) и которые доступны в Польше.

Общая процедура тестирования и дальнейшей вакцинации (вакцина является бесплатной) в таком пункте стоит иностранцу 130 злотых (около 1 тыс. грн).

На сегодня в Польше выполнено уже более 23 млн прививок, более 9 млн человек полностью вакцинированы.

В Польше находится и работает более 1 млн граждан Украины.