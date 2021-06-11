12-13 июня 2021 более 50 центров массовой вакцинации против COVID-19 будут работать в 15 областях Украины и в Киеве, сообщила пресс-служба Минздрава.
В них будут прививать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт «Дия» или через контакт-центр Минздрава.
Планируется работа:
- в Днепропетровской области – 13 центров. 12 в Днипре и один в Кривом Роге.
- во Львовской области – 8 центров. Из них три - во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;
- в Одесской области – 7 центров. Из них четыре - в Одессе, по одному в Балте, Черноморске и Измаиле;
- в Полтавской области – 5 центров. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях;
- в Херсонской области – 3 центра в Херсоне;
- в Киевской области – 3 центра. 2 в Белой Церкви, 1 в Броварах;
- в Черновицкой области – 2 центра в Черновцах;
- в Хмельницкой области – 2 центра. По одному в Хмельницком и Каменец-Подольском;
- в Тернопольской – 1 центр в Тернополе;
- в Ривненской области - 1 центр в Ривном;
- в Винницкой области – 1 центр в Виннице;
- в Кировоградской области – 1 центр в Кропивницком;
- в Житомирской области – 1 центр в Житомире;
- в Черкасской области – 1 центр в Черкассах;
- в Харьковской области – 1 центр в Харькове;
- в Киеве – 1 центр.
Полный список центров по адресам и режимам их работы на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Осуществлять прививки будут мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.
Напомним, с 29 мая 2021 в Украине запустили первые центры массовой вакцинации населения против COVID-19. Пока эти центры работают только в выходные дни. В них вакцинируют как тех, кого предварительно пригласили на прививку телефонным звонком или сообщением, так и по другой очереди всех желающих, которым еще не поступило приглашение, но которые есть в листе ожидания. Приоритет отдается пожилым людям.
Открытие таких центров – это инициатива местных властей в ответ на запрос жителей прививаться. Они открываются на стадионах, спортивных, учебных и культурных площадках, в торговых центрах и в медицинских учреждениях.
Министерство здравоохранения призывает власти городов открывать у себя такие центры.
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