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12-13 июня 2021 более 50 центров массовой вакцинации против COVID-19 будут работать в 15 областях Украины и в Киеве, сообщила пресс-служба Минздрава.  

В них будут прививать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт «Дия» или через контакт-центр Минздрава.

Планируется работа:

  • в Днепропетровской области – 13 центров. 12 в Днипре и один в Кривом Роге.
  • во Львовской области – 8 центров. Из них три - во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;
  • в Одесской области – 7 центров. Из них четыре - в Одессе, по одному в Балте, Черноморске и Измаиле;
  • в Полтавской области – 5 центров. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях;
  • в Херсонской области – 3 центра в Херсоне;
  • в Киевской области – 3 центра. 2 в Белой Церкви, 1 в Броварах;
  • в Черновицкой области – 2 центра в Черновцах;
  • в Хмельницкой области – 2 центра. По одному в Хмельницком и Каменец-Подольском;
  • в Тернопольской – 1 центр в Тернополе;
  • в Ривненской области - 1 центр в Ривном;
  • в Винницкой области – 1 центр  в Виннице;
  • в Кировоградской области – 1 центр в Кропивницком;
  • в Житомирской области – 1 центр в Житомире;
  • в Черкасской области – 1 центр в Черкассах;
  • в Харьковской области – 1 центр в Харькове;
  • в Киеве – 1 центр.

Полный список центров по адресам и режимам их работы на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Осуществлять прививки будут мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.

Напомним, с 29 мая 2021 в Украине запустили первые центры массовой вакцинации населения против COVID-19. Пока эти центры работают только в выходные дни. В них вакцинируют как тех, кого предварительно пригласили на прививку телефонным звонком или сообщением, так и по другой очереди всех желающих, которым еще не поступило приглашение, но которые есть в листе ожидания. Приоритет отдается пожилым людям.

Открытие таких центров – это инициатива местных властей в ответ на запрос жителей прививаться. Они открываются на стадионах, спортивных, учебных и культурных площадках, в торговых центрах и в медицинских учреждениях.

Министерство здравоохранения призывает власти городов открывать у себя такие центры.
ForUm

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