ПФТС опубликовала рейтинг торговцев муниципальными облигациями за первые пять месяцев 2021-го года. Его лидерами стали АО «Банк 3/4», АО «Банк Кредит Днипро» и ПАО «МТБ БАНК». Об этом пишут Комментарии со ссылкой на сайт ПФТС.

Замыкают пятерку АО «Укргазбанк» и ООО «Инвестиционный капитал Украина», которые разместились на 4-м и 5-м местах соответственно.

Стоит отметить, что МТБ БАНК также вошел в TOП-10 торговцев акциями предприятий на ПФТС в январе-мае 2021, заняв седьмую позицию. Эксперты отмечают, что достичь таких результатов помогло успешное размещение акций Народного Клуба «Верес», продажа которых осуществляется в отделениях МТБ БАНКа.

«Это первый проект IPO за последние 15 лет и сам процесс покупки акций еще нуждается в совершенствовании, но все участники процесса стараются максимально упростить его. –прокомментировал размещение на ПФТС акций НК «Верес» глава правления МТБ БАНКа Юрий Кралов. – Этот кейс - начало, чтобы наш внутренний фондовый рынок преобразился, появился новый источник привлечения средств, а бизнес стал более открытым. Такие шаги способствуют привлечению инвестиций».

Юрий Кралов также отметил, что стать акционером клуба не сложно.

«Достаточно оставить заявку на нашем сайте и открыть в банке счет. Сама же сделка заключается минут за 15», - резюмировал глава правления МТБ БАНКа Юрий Кралов.

Справка. ПАО «Фондовая биржа ПФТС» - один из крупнейших организаторов торгов ценными бумагами в Украине, который основан 25 лет назад. По состоянию на начало 2016 членами биржи было 74 профессиональных участников рынка ценных бумаг (ведущих инвестиционных компаний и банков).

ПАО «МТБ БАНК» – украинский коммерческий банк, основанный 5 ноября 1993-го года как открытое акционерное общество «МАРФИН БАНК». В последнее время он демонстрирует динамический рост. Эксперты связывают это со сменой собственников, когда в июне 2017-го года конечными бенефициарными собственниками банка стали: Михаил Партикевич и Игорь Згуров. После к ним добавился Хамед Алихани.