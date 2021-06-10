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В Днипре начались работы по восстановлению перильного ограждения на набережной, которое обрушилось из-за обильных дождей. Планируется завершить работы через несколько недель, сообщила пресс-служба горсовета.

Городу это обойдется в минимум 2 миллиона гривен, отмечают в департаменте благоустройства и инфраструктуры Днепровской городского совета.

«Мы увидели, что произошло после вчерашнего обильного дождя - обвалилось перильное ограждение на набережной Днипра в районе Монастырского острова. Отпала гранитная плитка, которая была с внешней стороны. Построили ее в советское время и на нее сделали опоры забора. А после дождя пошла нагрузка на эту плитку, она не выдержала и упала вместе с забором в воду», - сообщил заместитель городского головы, директор департамента благоустройства и инфраструктуры горсовета Михаил Лысенко.

Чиновник отметил: почти по всей территории Украины выпала полугодовая норма осадков. Полностью затопило Харьков и Херсон, однако в Днипре ситуация лучше: весь прошлый год проводились работы по реновации и очистке дождеприемных систем и это дало свои результаты: где постоянно появлялись из-за обильных дождей подтопления, ситуация улучшилась.
ForUm

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