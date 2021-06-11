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Правительство Израиля запретило торговлю натуральным мехом. Страна стала первой в мире, которая пошла на такой шаг.

Об этом заявила министр окружающей природной среды Гила Гамлиэль, передает Укринформ со ссылкой на The Jerusalem Post

«Меховая промышленность вызывает гибель сотни миллионов животных во всем мире и причиняет неописуемые жестокости и страдания», - говорится в заявлении министра.

Запрет вступит в силу в декабре 2021 года.

Организация PETA, которая ведет борьбу за права животных, уже назвала решение израильского правительства «исторической победой, которая защитит бесчисленное количество лис, норок, кроликов и других животных от жестокого убийства».

Израиль стал первой страной в мире, которая запретила торговлю натуральным мехом на официальном уровне.

Сейчас аналогичные запреты действуют в некоторых странах на региональном уровне, в частности в американском штате Калифорния и бразильском штате Сан-Паулу.
ForUm

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