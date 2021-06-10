Стадион «Металлист» из совместной собственности громад Харьковщины передали в коммунальную собственность Харькова.

Соответствующее решение приняли депутаты Харьковского областного совета на пленарном заседании 10 июня, передает Укринформ.

«За» передачу стадиона проголосовали 78 депутатов, 7 - воздержались, еще двое проголосовали против, 19 - не голосовали.

В пояснительной записке к проекту решения отмечается, что передача осуществляется «с целью сохранения футбольного клуба «Металлист», удовлетворения потребностей граждан в физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятиях, содействия развитию и повышению уровня физической культуры и видов спорта», для «организации проведения областных, всеукраинских и международных спортивных соревнований и других спортивно-массовых мероприятий, эффективного использования имущества, а также учитывая ходатайство Харьковского городского совета».

Согласно принятому решению, стадион должен использоваться по целевому назначению и не может передаваться в частную собственность.

Как известно, 6 декабря 2019 года тогдашний председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что часть помещений стадиона «Металлист», часть детской футбольной академии «Металлиста», тренировочная база в поселке так и не были приняты в управление облгосадминистрации. Фактически этим имуществом пользовались третьи лица, хотя еще 11 апреля 2018 года вышло распоряжение Кабинета Министров, которым имущественные комплексы, конфискованные у ОАО «Футбольный клуб «Металлист», ООО «Металлист Холдинг» и «Металлист арена», передавались в сферу управления Харьковской областной государственной администрации. Но в течение 2018 года имущество в областную собственность так и не приняли.

Регистрация в Государственном реестре недвижимого имущества помещений по ул. Плехановской, 65 (по этому адресу располагается областной стадион «Металлист») завершилась в конце 2019 года, а в начале января 2020 года зарегистрировали тренировочную базу в пос. Высокий под Харьковом.

11 марта 2021 года руководство Харьковского областного совета выступило за передачу стадиона в коммунальную собственность города.