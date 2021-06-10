Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо осуществляет свой первый визит в Украину, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Рад приветствовать в Киеве главу итальянской дипломатии Луиджи Ди Майо. Это его первый визит в Украину. Обсудим укрепление дружеских связей Украины и Италии и откроем украинско-итальянский бизнес-форум. Превращаем контакты на контракты», - написал он в Twitter.
Радий вітати в Києві главу італійської дипломатії Луїджі Ді Майо. Це його перший візит до України. Обговоримо зміцнення дружніх зв’язків України та Італії та відкриємо Українсько-італійський бізнес-форум. Перетворюємо контакти на контракти 🇺🇦🇮🇹 pic.twitter.com/VLcUUfdWap— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 10, 2021
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