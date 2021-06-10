Госпогранслужба просит граждан учесть информацию о том, как должны быть оформлены следующие документы и какими вакцинами должны быть иммунизированы граждане. Соответствующее разъяснение получено от Министерства здравоохранения.
«Правительством внесены изменения в постановление КМУ от 9 декабря 2020 № 1236, которым введены ограничительные противоэпидемические мероприятия с целью предотвращения распространения COVID-19. В частности, расширен перечень документов, при наличии которых разрешается пересекать границу Украины на въезд во время карантина или избежать самоизоляции», - говорится в сообщении.
Эти нормы уже внедрены во время мероприятий пограничного контроля в пунктах пропуска на государственной границе.
Согласно изменениям, иностранным гражданам и лицам без гражданства для въезда в Украину (в т.ч. имеющим вид на жительство в Украине), кроме обязательного полиса страхования от COVID-19, теперь необходимо иметь или отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест, проведенный не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы, или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданного на английском языке или с переводом на английский язык.
Так, экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-COV-2 должен содержать следующую информацию:
- полное имя и фамилия пациента;
- по исследованию: название заболевания или возбудителя болезни (COVID-19, SARS-CoV-2 и т.д.);
- тип исследования (immunochromatographic testing»,«immunochromatography assay», «ICA», «Lateral flow assay», «LFT», «rapid antigen test» и т.п.);
- дату и время забора материала;
- результат теста (negative, not detected);
- страну проведения исследования;
- название учреждения, выдавшего результат теста;
- уникальный идентификатор результатов теста (код, QR-код и т.д.).
Результат тестирования на COVID-19 методом экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 может показаться в цифровой или бумажной форме и содержать дополнительную информацию, которая предусмотрена законодательством государств, в которых проведено тестирование.
Документы, подтверждающие получение полного курса вакцинации от COVID-19, должны содержать следующую информацию:
- полное имя и фамилию, дату рождения, пол, гражданство и подпись пациента, номер документа (там, где применимо), удостоверяющий личность (паспорт, идентификационный номер и т.д.);
- название вакцины, даты введения, название производителя и серии производства;
- название заболевания, против которого получен курс вакцинации;
- подпись и печать врача, который непосредственно осуществлял вакцинацию.
Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 может выдаваться в цифровой или бумажной форме и содержать дополнительную информацию, которая предусмотрена законодательством государств, в которых проведена вакцинация.
Также отметим, что такие результаты тестов и документ о вакцинации дают возможность украинцам или иностранцам, которые постоянно проживают в Украине, избежать самоизоляции во время возвращения из-за границы.
Отдельно стоит учитывать, что вакцины, по которым может быть рассмотрен документ о получении полного курса вакцинации от COVID-19, должны быть включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.
В настоящее время к такому перечню принадлежат следующие вакцины:
- BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN) производства Pfizer/BioNTech (зарегистрировано в Украине под названием КОМИРНАТИ);
- AZD1222 производства AstraZeneca/Oxford (зарегистрировано в Украине под названием АстраЗенека);
- Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India Oxford (зарегистрировано в Украине под названием КОВИШЕЛД);
- Ad26.COV2.S производства Janssen;
- mRNA-1273 производства Moderna;
- SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) производства Sinopharm/BIBP;
- SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated производства Sinovac (зарегистрировано в Украине под названием КОРОНАВАК).
Заметим, что за последние два дня в пунктах пропуска через государственную границу Украины наблюдаются случаи, когда из-за рубежа пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной «Спутник V». В ГПСУ подчеркнули, что такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ.
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