Госпогранслужба просит граждан учесть информацию о том, как должны быть оформлены следующие документы и какими вакцинами должны быть иммунизированы граждане. Соответствующее разъяснение получено от Министерства здравоохранения.

«Правительством внесены изменения в постановление КМУ от 9 декабря 2020 № 1236, которым введены ограничительные противоэпидемические мероприятия с целью предотвращения распространения COVID-19. В частности, расширен перечень документов, при наличии которых разрешается пересекать границу Украины на въезд во время карантина или избежать самоизоляции», - говорится в сообщении.

Эти нормы уже внедрены во время мероприятий пограничного контроля в пунктах пропуска на государственной границе.

Согласно изменениям, иностранным гражданам и лицам без гражданства для въезда в Украину (в т.ч. имеющим вид на жительство в Украине), кроме обязательного полиса страхования от COVID-19, теперь необходимо иметь или отрицательный результат ПЦР или экспресс-тест, проведенный не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы, или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданного на английском языке или с переводом на английский язык.

Так, экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-COV-2 должен содержать следующую информацию:

полное имя и фамилия пациента;

по исследованию: название заболевания или возбудителя болезни (COVID-19, SARS-CoV-2 и т.д.);

тип исследования (immunochromatographic testing»,«immunochromatography assay», «ICA», «Lateral flow assay», «LFT», «rapid antigen test» и т.п.);

дату и время забора материала;

результат теста (negative, not detected);

страну проведения исследования;

название учреждения, выдавшего результат теста;

уникальный идентификатор результатов теста (код, QR-код и т.д.).

Результат тестирования на COVID-19 методом экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 может показаться в цифровой или бумажной форме и содержать дополнительную информацию, которая предусмотрена законодательством государств, в которых проведено тестирование.

Документы, подтверждающие получение полного курса вакцинации от COVID-19, должны содержать следующую информацию:

полное имя и фамилию, дату рождения, пол, гражданство и подпись пациента, номер документа (там, где применимо), удостоверяющий личность (паспорт, идентификационный номер и т.д.);

название вакцины, даты введения, название производителя и серии производства;

название заболевания, против которого получен курс вакцинации;

подпись и печать врача, который непосредственно осуществлял вакцинацию.

Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 может выдаваться в цифровой или бумажной форме и содержать дополнительную информацию, которая предусмотрена законодательством государств, в которых проведена вакцинация.

Также отметим, что такие результаты тестов и документ о вакцинации дают возможность украинцам или иностранцам, которые постоянно проживают в Украине, избежать самоизоляции во время возвращения из-за границы.

Отдельно стоит учитывать, что вакцины, по которым может быть рассмотрен документ о получении полного курса вакцинации от COVID-19, должны быть включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

В настоящее время к такому перечню принадлежат следующие вакцины:

BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN) производства Pfizer/BioNTech (зарегистрировано в Украине под названием КОМИРНАТИ);

AZD1222 производства AstraZeneca/Oxford (зарегистрировано в Украине под названием АстраЗенека);

Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India Oxford (зарегистрировано в Украине под названием КОВИШЕЛД);

Ad26.COV2.S производства Janssen;

mRNA-1273 производства Moderna;

SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) производства Sinopharm/BIBP;

SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated производства Sinovac (зарегистрировано в Украине под названием КОРОНАВАК).

Заметим, что за последние два дня в пунктах пропуска через государственную границу Украины наблюдаются случаи, когда из-за рубежа пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной «Спутник V». В ГПСУ подчеркнули, что такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ.