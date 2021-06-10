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Укрзализныця призвала известного боксера Александра Усика не нарушать правила и не фотографироваться на рельсах.

«Он, видимо, забыл о правилах поведения на объектах железной дороги и сел на рельсы ради оригинальной фотографии для соцсетей. Александр, среди железнодорожников тоже много Ваших фанов, но правила важно соблюдать. Берегите себя и нервы машинистов!

Призываем Александра больше не нарушать правила, быть примером для своих поклонников. И искренне желаем успешной подготовки к бою с Джошуа. И пусть кулаки будут такими же прочными, как рельсы Укрзализныци», - говорится в Facebook компании.
ForUm

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