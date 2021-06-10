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За прошедшие сутки, 9 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.

Так, в районе Новотошковского российские оккупанты вели огонь по нашим позициям из стрелкового оружия.

Неподалеку Водяного враг обстреливал украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в направлении населенного пункта Раевка военные Объединенных сил зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя был подавлен средствами РЭБ.

По состоянию на 7:00 утра, 10 июня, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Недалеко от населенного пункта Новгородкое противник открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди украинских военных нет.
ForUm

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