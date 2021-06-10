Банковская платежная карта уже давно стала важной частью нашей повседневной жизни. С ее помощью мы рассчитываемся в магазинах и ресторанах, платим коммунальные услуги, перечисляем средства и оплачиваем онлайн-покупки. Карточки упрощают доступ к деньгам на счетах, ведь не нужно стоять в очереди в кассу или обращаться к работникам банка, а можно самостоятельно и очень быстро провести необходимые финансовые операции. К тому же, они даже помогают сэкономить средства и получить дополнительные бонусы.

Какие бывают платежные карты

Если нужно заказать банковскую карту Visa, то можно обратиться в Агропросперис Банк. Но для начала стоит разобраться, какой вариант нужно выбрать.

Мы пользуемся двумя видами карточек: дебетовыми и кредитными. В чем же разница?

Дебетовая карточка используется для оплаты товаров и услуг своими собственными средствами. То есть такие карточки выполняют функцию кошелька. Дебетовые карты могут быть зарплатными, пенсионными, социальными и универсальными. А некоторые банки предлагают дебетовые карты с процентами на остаток средств на счету, что позволяет клиенту получить дополнительный доход. В таком случае дебетовая карта начинает выполнять еще и роль депозита.

Кредитная карточка — это платежный инструмент, предназначенный для расчетов, осуществляемых за счет средств, полученных в кредит. Она имеет лимит, установленный в соответствии с условиями договора. Клиент может свободно распоряжаться средствами в пределах лимита, оплачивая проценты за пользование кредитными деньгами и обязан вернуть их к определенному сроку. Обычно банки предоставляют льготный период, в течение которого клиент не платит проценты.

Сберегательная карта от Агропросперис Банка

Можно оформить банковскую карту и с ее помощью очень просто и удобно накопить определенную сумму. Такую возможность дает Агропросперис Банк и его Сберегательная карта. С ней клиент свободно распоряжается своими деньгами и получает проценты на остаток средств.

Преимущества:

до 7% годовых на остаток по счету;

бесплатное пополнение;

бесплатные безналичные расчеты;

бесплатное обслуживание;

оплаты в одно касание с технологией payWave.

Как оформить Сберегательную карту

Открыть дебетовую карту в Агропросперис Банке очень просто и быстро. Для оформления нужно обратиться в отделение банка с паспортом и идентификационным кодом, подписать договор. Ознакомиться с условиями договора и тарифами можно как на сайте, так и непосредственно в отделении банка.