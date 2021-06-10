Президент США Джо Байден отменил ряд указов, подписанных при президентстве Дональда Трампа, относительно ограничения TikTok, WeChat и других китайских приложений.

Взамен Байден издал новый указ, сообщает Укринформ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Подписанный Байденом документ имеет целью защитить персональные данные американцев и обязывает Министерство торговли разработать критерии оценки потенциальных рисков для национальной безопасности, связанных с приложениями, которые «принадлежат, контролируются или управляются лицами, поддерживающими военную или разведывательную деятельность иностранных противников, которые привлечены к вредной кибердеятельности или сбору конфиденциальных персональных данных».

Подчеркивается, что администрация Байдена разделяет обеспокоенность проблемами национальной безопасности, которые могут быть вызваны мобильными приложениями китайского производства, несмотря на то, что Байден отменяет некоторые распоряжения, направленные против отдельных компаний.

«Администрация Байдена благосклонно относится к продвижению открытого, надежного и безопасного Интернета, защите прав человека как онлайн, так и офлайн, а также поддерживает динамическую глобальную цифровую экономику, - цитирует объяснительную записку CNN. - Некоторые страны, включая КНР, которые не разделяют эти демократические ценности, стремятся использовать цифровые технологии и данные американцев так, что это создает неприемлемые риски для национальной безопасности, продвигают авторитарный контроль и собственные интересы. С помощью указа США делают решительные шаги для защиты конфиденциальных данных американцев от сбора и использования иностранными противниками через подключение программных приложений».

Ранее Вашингтон выражал обеспокоенность тем, что Пекин может заставить производителей приложений собирать личную информацию своих клиентов. Предполагалось также, что Китай может использовать TikTok для распространения дезинформации.

В прошлом году администрация Трампа пыталась заставить ByteDance (материнскую компанию TikTok, базирующуюся в Китае) выделить TikTok в новую компанию, принадлежащую преимущественно американским инвесторам. Трамп подписал указ, в соответствии с которым Министерство торговли пыталось запретить TikTok в американских магазинах приложений. Но эти усилия были остановлены из-за судебных исков по поводу законности действий Трампа.

В объяснительной записке к указу, распространенной Министерством торговли, сказано, что под его действие подпадают приложения, созданные лицами, на которых распространяется китайское законодательство. На протяжении нескольких месяцев TikTok вел переговоры с Комитетом по иностранным инвестициям в США о способах защиты данных американских пользователей.

Также Трамп подписал указы, которые запрещают американцам вести бизнес с приложениями TikTok и WeChat и их владельцами - компаниям ByteDance и Tencent Holdings.