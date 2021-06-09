Двое граждан Германии, которых на прошлой неделе задержали на Львовщине за незаконное пересечение границы Украины, впоследствии пересекли польско-украинскую границу на законных основаниях и после остановки во Львове сейчас движутся велосипедами в направлении Киева. Об этом сообщил один из велосипедистов, 36-летний Мориц Геллер, пишет DW.

По словам Геллера, украинские пограничники отпустили его и товарища через 24 часа после задержания. Они выехали из Украины в Польшу и снова въехали в Украину – уже через пункт пропуска.

Мориц Геллер (справа) и Морис Гебгард (слева) в Польше

Мужчина рассказал, что при задержании пограничниками и во время пребывания под стражей с ними обращались корректно. По его словам, недоразумение с пограничниками возникло из-за того, что он со своим спутником не заметили, как пересекли государственную границу между Польшей и Украиной.

По словам Геллера, целью их велопоездки является Таиланд. «Велотур из Германии в Таиланд был всегда моей мечтой», - отметил мужчина, который, как и его друг, Морис Ґебгард, живет в Дюссельдорфе на западе ФРГ, но большую часть времени в течение года проводит в Таиланде. В Киеве путешественники планируют получить российскую визу, чтобы отправиться дальше на восток.

Напомним, 4 июня в Госпогранслужбе Украины сообщили о задержании двух граждан Германии, которые на велосипедах незаконно пересекли границу со стороны Польши. Нарушителями оказались 21 и 36-летний мужчины, которые около двух недель назад на велосипедах отправились из Дюссельдорфа, планируя осуществить велопоездку в Таиланд. «Ехать из Польши в Украину напрямик немцы решили, ведь думали, что наша страна входит в ЕС и пересекать границу в пунктах пропуска не обязательно», - пояснили в Госпогранслужбе. Эта новость стала популярной в украинском сегменте интернета и в соцсетях.