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Вчера ночью пограничники Львовского отряда задержали двух граждан Германии, которые на велосипедах незаконно пересекли границу из Польши, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Военнослужащие отдела «Грушев» зафиксировали срабатывание сигнализационного прибора, который установлен на границе. К указанному месту сразу выбыл пограничный наряд, который и обнаружил вблизи украинско-польской границы двух мужчин на велосипедах.

Впоследствии выяснилось, что нарушители - 21 и 36 летние граждане Германии. С собой они имели документы и объяснили, что путешествуют по миру на велосипеде. На этот раз их веломаршрут пролегал из Германии в Таиланд через Польшу, Беларусь и РФ. Из Дюссельдорфа они отправились около двух недель назад. Ехать из Польши в Украину напрямик немцы решили ведь думали, что наша страна входит в ЕС и пересекать границу в пунктах пропуска не обязательно.

Сейчас на иностранцев оформлены документы админпроизводства за незаконное пересечение государственной границы Украины.
ForUm

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