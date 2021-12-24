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В Украине появится единая информационно-аналитическая система предоставления жилищно-коммунальных услуг, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Сегодня мы создали межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься запуском проектной системы под названием «Пространство жилищно-коммунальных услуг». Это будет единственным инструментом, где граждане смогут сразу получить все услуги, связанные со сферой ЖКХ», — отметил премьер-министр.

Как отметил глава правительства, система упорядочит работу всех поставщиков коммунальных услуг, позволит прозрачное управление жилым фондом и домом, а также возможность онлайн заказа и оплаты коммунальных услуг.

Кроме того, по словам Шмыгаля, граждане смогут сообщать о нарушениях в сфере благоустройства, а государство получит системные и верифицированные данные о ситуации в жилищно-коммунальной сфере.
ForUm

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